Seit 2020 müssen alle Kinder, die in die Schule oder die Kita gehen, zwei Masernimpfungen nachweisen. Doch impfskeptische Ärzte- und Eltern-Netzwerke unterlaufen dieses Gesetz. Und die Gesundheitsämter werden von der Politik ausgebremst.

Von Christina Berndt, Markus Grill, Timo Robben und Mandy Sarti