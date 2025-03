Mitten in einem Masernausbruch will der neue US-Gesundheitsminister die Sicherheit des Masernimpfstoffs neu untersuchen lassen. Verantwortlich soll ein Mann ohne medizinische Ausbildung sein, der schon einmal als falscher Arzt überführt wurde.

Von Berit Uhlmann

Seit Anfang des Jahres breiten sich die Masern in den USA aus. 378 Infektionen sind bislang registriert. Stecken sich noch vier weitere Menschen an, wird der Ausbruch der drittgrößte im Land seit dem Jahr 2000 sein – jenem Jahr, in dem die USA die Masern eigentlich offiziell eliminiert hatten. Mindestens ein Mensch ist 2025 an der hochansteckenden Krankheit gestorben. Das Virus wurde bereits von den USA nach Mexiko eingeschleppt.