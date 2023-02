Von Marko Zotschew

Neun Menschen sind bislang in Äquatorialguinea an dem lebensgefährlichen Marburg-Virus gestorben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO bestätigte am Montagabend den Ausbruch in dem zentralafrikanischen Land, in dem 16 weitere Verdachtsfälle bekannt geworden sind. Laut Gesundheitsminister Mitoha Ondo'o Ayekaba habe man einen "Gesundheitsalarm" für Gegenden im Nordosten der Festlandprovinzen ausgerufen, mehr als 4000 Menschen seien unter Quarantäne gestellt worden.

Doch was ist das Marburg-Virus eigentlich und warum ist es so gefährlich? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Was ist das Marburg-Virus?

Das Marburg-Virus hat eine fadenförmige Form und gehört wie das Ebolavirus zur Familie der Filoviren. Wissenschaftler vermuten, dass vornehmlich der Nilflughund der Überträger der Krankheit ist, die Verbreitung des Virus liegt vor allem in den afrikanischen Ländern Demokratische Republik Kongo, Uganda und Kenia. Doch in den vergangenen Jahren konnte man das Virus auch in anderen Ländern nachweisen, wie zum Beispiel bei Flughunden in Sierra Leone.

Wie wird das Marburg-Virus übertragen?

Übertragen wird das Virus durch den Austausch von Körperflüssigkeiten oder eine Schmierinfektion, also durch direkten Körperkontakt oder indirekt über Gegenstände. In geronnenem Blut können Viruspartikel bis zu fünf Tage infektiös bleiben. Die Inkubationszeit liegt zwischen zwei und 21 Tagen.

Das Virus kann sowohl von Tieren auf Menschen wie auch von Menschen auf Tiere übertragen werden - bei der Infektionskrankheit handelt sich deshalb um eine sogenannte Zoonose.

Welche Symptome verursacht das Marburg-Virus?

Das Marburg-Virus löst hauptsächlich ein sogenanntes hämorrhagisches Fieber aus, also ein Fieber, das mit schweren Blutungen einhergeht. Die Symptome sind:

Fieber

Blutungen

Muskel- und Gliederschmerzen

Funktionsstörungen der Organe

starke Kopfschmerzen

Durchfall sowie Übelkeit

Erbrechen

Laut WHO entwickeln die Patienten zwischen fünf und sieben Tage nach Beginn der Symptome schwere hämorrhagische Manifestationen, das Blut findet sich in Erbrochenem sowie Kot und wird oft von Blutungen aus Nase, Mund oder der Vagina begleitet.

Während der schweren Krankheitsphase leiden die Patienten unter hohem Fieber, die Beteiligung des zentralen Nervensystems kann zu Verwirrung, Reizbarkeit und Aggression führen. In der Spätphase der Erkrankung nach etwa zwei Wochen kann es bei Männern auch zu einer Orchitis kommen, einer Entzündung eines oder beider Hoden.

Wie wird das Marburg-Virus diagnostiziert?

Für die Diagnose führen die Ärzte in der Regel Blutproben durch oder überprüfen infiziertes Gewebe unter einem Mikroskop. Die Herausforderung besteht vor allem darin, das Virus klinisch eindeutig zu identifizieren, da es den Erregern anderer Infektionskrankheiten ähnelt.

Wie tödlich ist das Marburg-Virus?

Die Sterblichkeitsrate beim Marburg-Virus kann laut WHO bis zu 88 Prozent betragen, wobei sich die Rate bei einer guten medizinischen Versorgung der Patienten wesentlich verringern lässt.

In den tödlich verlaufenden Fällen tritt der Tod am häufigsten zwischen dem achten und dem neunten Tag nach Beginn der Symptome ein, wobei dem normalerweise ein schwerer Blutverlust und ein Schock vorausgehen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Eine Impfung gegen das Marburg-Virus oder eine spezifische Behandlung gibt es aktuell nicht. Die Ärzte versuchen vornehmlich, die auftretenden Symptome zu lindern und die Körperfunktionen des Patienten aufrechtzuhalten.

Die Gabe von antiviralen Medikamenten ist möglich, allerdings wirken die Mittel nicht gegen alle Viren, die ein hämorrhagisches Fieber verursachen. Zentral ist auch eine ausreichende Flüssigkeitsversorgung der Patienten, die sowohl oral als auch intravenös erfolgen kann.

Wie geht es in Äquatorialguinea jetzt weiter?

Wie die WHO mitteilt, seien Teams in die betroffenen Regionen entsandt worden, um Kontakte nachzuverfolgen und zu isolieren sowie Menschen mit Fieber-Symptomen zu behandeln. Um den Ausbrauch in Äquatorialguinea einzudämmen, sollen sowohl Experten helfen als auch Ausstattung für das Testen von Proben bereitgestellt werden sowie Schutzausrüstung für insgesamt 500 Gesundheitsmitarbeiter.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Kann das Marburg-Virus auch Deutschland erreichen?

Große Sorgen, das Virus könne sich nach Europa und nach Deutschland ausbreiten, sind momentan wohl unberechtigt. Laut der Gesellschaft für Virologie (GfV) seien die Ausbrüche des Marburg-Virus zeitlich und räumlich begrenzt - eine weltweite Ausbreitung gelte aktuell als sehr unwahrscheinlich.

Warum heißt es eigentlich Marburg-Virus?

1967 kam es im hessischen Marburg zu einem Ausbruch des Virus, bei dem sich Laborangestellte an Affen infizierten, die zu Versuchszwecken aus Uganda importiert wurden. Sieben Menschen kamen bei dem Ausbruch ums Leben.

Mit Material der dpa und der WHO.