Konnte er Londons Sehenswürdigkeiten überhaupt genießen? Sabastian Sawe war immerhin mit durchschnittlich gut 21,1 km/h unterwegs, als er am Sonntag einen Weltrekord im Marathon aufstellte und als erster Sportler unter der magischen Zwei-Stunden-Marke blieb. Der 31-jährige Kenianer benötigte 1:59:30 Stunden für 42,195 Kilometer. Der Äthiopier Yomif Kejelcha blieb in 1:59:41 auch unter zwei Stunden – und Jacob Kiplimo aus Uganda unterbot in 2:00:28 Stunden ebenfalls den alten Weltrekord, den der Kenianer Kelvin Kiptum 2023 mit 2:00:35 Stunden aufgestellt hatte.