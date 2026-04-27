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MedizinMarathon unter zwei Stunden: Wo liegt die Grenze des Menschen?

Lesezeit: 4 Min.

Marathon-Sieger Sabastian Sawe mit seinem Schuh, auf dem nun die Weltrekord-Zeit verewigt ist.
Marathon-Sieger Sabastian Sawe mit seinem Schuh, auf dem nun die Weltrekord-Zeit verewigt ist. JUSTIN TALLIS/AFP

In London wurde erstmals ein Marathon in weniger als zwei Stunden gelaufen. Wie solche Leistungen zustande kommen können – und was das Tempo limitiert.

Von Werner Bartens

Konnte er Londons Sehenswürdigkeiten überhaupt genießen? Sabastian Sawe war immerhin mit durchschnittlich gut 21,1 km/h unterwegs, als er am Sonntag einen Weltrekord im Marathon aufstellte und als erster Sportler unter der magischen Zwei-Stunden-Marke blieb. Der 31-jährige Kenianer benötigte 1:59:30 Stunden für 42,195 Kilometer. Der Äthiopier Yomif Kejelcha blieb in 1:59:41 auch unter zwei Stunden – und Jacob Kiplimo aus Uganda unterbot in 2:00:28 Stunden ebenfalls den alten Weltrekord, den der Kenianer Kelvin Kiptum 2023 mit 2:00:35 Stunden aufgestellt hatte.

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