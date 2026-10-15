Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss beschlossen. Die Kosten werden von den Krankenkassen erstattet. Was diese Entscheidung für Frauen bedeutet – die wichtigsten Fragen und Antworten.

Seit 2005 wird Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren das Mammografie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs angeboten. Das Röntgen der Brust kann dazu beitragen, die Sterblichkeit an diesem häufigsten Tumor der Frau zu senken. Erst im Juli 2024 wurde die Altersgrenze nach oben erweitert – auf 75 Jahre. Nun hat der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) entschieden, dass die Untersuchung bereits Frauen ab 45 Jahren angeboten und von den Krankenkassen erstattet werden soll. Die wichtigsten Fragen und Antworten: