Eine große Studie liefert endlich Daten für Deutschland, inwiefern die Reihenuntersuchung auf Brustkrebs Frauen hilft. Doch ist der Nutzen wirklich so eindeutig?

Von Werner Bartens

Eine Röntgenuntersuchung der Brust kann Frauen das Leben retten: Wird mittels Mammografie ein bösartiger Tumor frühzeitig entdeckt und behandelt, sind die Heilungschancen gut, weshalb Frauen in etlichen Ländern ein Screeningprogramm angeboten wird. In Deutschland wurde das Mammografie-Screening für Frauen von 50 bis 69 Jahren vom Jahr 2005 an schrittweise eingeführt, 2024 wurde es auf die Altersspanne bis 75 Jahren erweitert. Damit richtet es sich an 14,5 Millionen Frauen. Nun haben Forscher vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (BIPS), der Uniklinik Münster und dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) eine große Untersuchung zur Auswirkung der Reihenuntersuchung vorgelegt.