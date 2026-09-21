Die acht Malariafälle im Umfeld des Frankfurter Flughafens scheinen außergewöhnlich. Sind sie es auch? Und was ist am wahrscheinlichsten passiert? Fragen an den Leiter des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin, Jürgen May.

Acht Menschen sind in den vergangenen Wochen in der Nähe des Frankfurter Flughafens an Malaria erkrankt: Sechs Flughafenmitarbeiter bereits im Juli und August, zwei weitere Personen im Frankfurter Stadtteil Schwanheim erst kürzlich. Soweit bekannt, hatten sich keiner von ihnen auf Reisen infiziert. Drei von ihnen sind verstorben. Über diese Fälle und die Gefahr der Tropenkrankheit spricht der Epidemiologe Jürgen May, der das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg leitet.