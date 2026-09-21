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Malaria an Flughäfen„So viele schwere Erkrankungen und Todesfälle haben wir noch nicht gesehen“

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Moskitonetze sind auf Reisen ein essenzieller Schutz vor möglicherweise krankheitsübertragenden Blutsaugern. Foto: Stephen Morrison/epa/dpa
Moskitonetze sind auf Reisen ein essenzieller Schutz vor möglicherweise krankheitsübertragenden Blutsaugern. Foto: Stephen Morrison/epa/dpa
Stephen Morrison/dpa

Die acht Malariafälle im Umfeld des Frankfurter Flughafens scheinen außergewöhnlich. Sind sie es auch? Und was ist am wahrscheinlichsten passiert? Fragen an den Leiter des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin, Jürgen May.

Interview von Berit Uhlmann

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Acht Menschen sind in den vergangenen Wochen in der Nähe des Frankfurter Flughafens an Malaria erkrankt: Sechs Flughafenmitarbeiter bereits im Juli und August, zwei weitere Personen im Frankfurter Stadtteil Schwanheim erst kürzlich. Soweit bekannt, hatten sich keiner von ihnen auf Reisen infiziert. Drei von ihnen sind verstorben. Über diese Fälle und die Gefahr der Tropenkrankheit spricht der Epidemiologe Jürgen May, der das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) in Hamburg leitet.

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