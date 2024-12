Robert Werdehausen war in der Nacht des Anschlags Medizinischer Einsatzleiter des Krisenstabs an der Universitätsmedizin Magdeburg. Er berichtet von dem Leid, das geschah – bei Patienten und Ärzten.

Interview: Christina Berndt

Wie so oft wird auch nach dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt viel mehr über die Täter gesprochen als über die Opfer. Der Anästhesiologe, Intensiv- und Notfallmediziner Robert Werdehausen ist seit einem halben Jahr Klinikdirektor an der Universitätsmedizin Magdeburg. In der Attentatsnacht vom vergangenen Freitag war er der Medizinische Einsatzleiter des Krisenstabs, welcher die Versorgung der vielen Patientinnen und Patienten sicherstellte.