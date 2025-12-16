Am Abend des 20. Dezember 2024 fuhr Taleb A. mit einem Auto auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, der Hauptstadt Sachsen-Anhalts. Dabei wurden sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Derzeit läuft der Prozess gegen den Mann, der wegen mehrfachen Mords, versuchten Mords und schwerer Körperverletzung angeklagt ist. Der Psychotherapeut Christian Lüdke aus Nordrhein-Westfalen ist Traumaexperte und Notfalltherapeut. Er betreut derzeit 20 der Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Auftrag der Unfallkasse Sachsen-Anhalt.