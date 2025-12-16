Zum Hauptinhalt springen

Ein Jahr nach dem Anschlag in Magdeburg„Aus wissenschaftlicher Sicht ist es Quatsch, dass Reden bei der Verarbeitung hilft“

Lesezeit: 5 Min.

Die sichtbaren Spuren des Anschlags im Magdeburg im Dezember 2024 waren schnell beseitigt. Für die Betroffenen fing das Verarbeiten da gerade erst an.
Die sichtbaren Spuren des Anschlags im Magdeburg im Dezember 2024 waren schnell beseitigt. Für die Betroffenen fing das Verarbeiten da gerade erst an. (Foto: Heiko Rebsch/dpa)

Psychotherapeut Christian Lüdke betreut Opfer des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Ein Gespräch darüber, wie es ihnen heute geht und was man nach einem Trauma vermeiden sollte.

Interview von Nicole Schulze

Am Abend des 20. Dezember 2024 fuhr Taleb A. mit einem Auto auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, der Hauptstadt Sachsen-Anhalts. Dabei wurden sechs Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Derzeit läuft der Prozess gegen den Mann, der wegen mehrfachen Mords, versuchten Mords und schwerer Körperverletzung angeklagt ist. Der Psychotherapeut Christian Lüdke aus Nordrhein-Westfalen ist Traumaexperte und Notfalltherapeut. Er betreut derzeit 20 der Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Auftrag der Unfallkasse Sachsen-Anhalt.

