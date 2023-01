Lothar Wieler sprach am Dienstag an der Ludwig-Maximilians-Universität in München (LMU) mit Oliver Keppler, dem Direktor der Virologie an der LMU, über die Risiken künftiger Pandemien.

Von Christina Berndt

So ganz freiwillig war Lothar Wieler nicht nach München gekommen. Und trotzdem sei es eine Freude, da zu sein, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), als er am Dienstagabend in der Reihe der "Science Talks" an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) gemeinsam mit Oliver Keppler, dem Direktor der Virologie an der LMU, über Risiken künftiger Pandemien sprach - und auch sehr viel über die aktuelle. Er habe sich zu diesem Gespräch in der Aula jener Universität, an der er selbst in den 1980er-Jahren Tiermedizin studiert hatte und auch promoviert worden war, einfach einfinden müssen, so Wieler: Im vergangenen Sommer hatte die LMU ihm die Ehrendoktorwürde verliehen, und an dem "sehr schönen Tag" hatte ihn Uni-Vizepräsident Oliver Jahraus, der den Abend moderierte, gleich zum "Science Talk" eingeladen. "Ich konnte gar nicht Nein sagen", sagte Wieler.