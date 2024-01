Von Christina Berndt

Long Covid ist schwer zu greifen. Auch weil die Krankheit viele unterschiedliche Gesichter hat, ist eine Diagnose bisher schwierig und beinhaltet eine Reihe von Tests. "Es gibt bisher keinen spezifischen Biomarker", beklagte Carmen Scheibenbogen, die sich an der Charité seit vielen Jahren mit Spätfolgen von Virusinfektionen beschäftigt, noch vor Kurzem auf einem Symposium in Berlin. "Es gibt also kein Biomolekül, das sich charakteristischerweise im Blut oder in anderen Körperflüssigkeiten der Patienten finden lässt."