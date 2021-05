Von Christina Kunkel

Lange wurde während der Pandemie vor allem auf die Todeszahlen und die Belegung der Intensivbetten geschaut. Doch während sich diese beiden Parameter in den vergangenen Wochen positiv entwickelten, ging eine weitere, deutlich größere Gruppe in der öffentlichen Wahrnehmung meist unter: Menschen, die selbst Monate nach einer Corona-Infektion noch unter Symptomen leiden, die ihren Alltag und ihr Berufsleben einschränken. Schätzungsweise jeder Zehnte der Infizierten kämpfe mit Spätfolgen, sagte Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) am Montag in der Bundespressekonferenz. "Für Deutschland bedeutet dies, dass rund 350 000 Menschen mittlerweile betroffen sind. Ich finde, das ist eine unglaublich hohe Zahl", so die Ministerin.