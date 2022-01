Interview: Vera Schroeder

Omikron infiziert gerade vor allem junge Menschen, ganz besonders Kinder und Jugendliche, die in mäßig gesicherten Schulen nur schlecht vor Ansteckungen geschützt sind oder sich das Virus in ihren Familien oder bei Freunden einfangen. Die Inzidenzen sind in diesen Altersgruppen seit Wochen am höchsten. Wie viel Sorgen muss man sich darüber machen? Minderjährige erkranken zum Glück nur äußerst selten schwer akut an Corona. Was aber ist mit Long Covid, also Symptomen, die auch Wochen oder Monate nach einer Infektion noch auftreten? Fragen an Uta Behrends, Professorin für Infektiologie und Immunbiologie sowie Koordinatorin des Modellprojekts Post-COVID Kids Bavaria am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums der Technischen Universität München und der München Klinik.