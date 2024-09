Abnehmspritzen für Kinder? So bitter es ist: Wenn die gesundheitliche Aufklärung versagt, ist die medikamentöse Therapie eine sinnvolle Option.

Von Werner Bartens

Wer Diskussionen zum Thema Übergewicht verfolgt, wird oft eine überhebliche Note bemerken. Es ist die Arroganz der Dünnen. Bewegt euch halt mehr, ihr Dicken, und futtert nicht so viel, dann hättet ihr nicht das Problem und wir als Gesellschaft nicht die damit verbundene Belastung. Diese belehrende Botschaft schwingt mal mehr, mal weniger offen in den Debatten mit, wenn es um die „Adipositas-Epidemie“ geht, wie die Häufung an Übergewichtigen gelegentlich genannt wird.