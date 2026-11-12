Jeder fünfte Mensch hat einen erhöhten Wert im Blut und damit auch ein erhöhtes Risiko für Herzleiden und Schlaganfall. Ein neues Mittel verringert zwar den Wert deutlich – doch die Patienten hatten nichts davon.

Kaum jemand hat je davon gehört. Es reicht völlig aus, den Spiegel einmal im Leben bestimmen zu lassen. Leider ist die Konzentration des Stoffes im Blut größtenteils genetisch bedingt und lässt sich weder durch Ernährung, Körpergewicht noch durch Sport oder andere Veränderungen des Lebensstils günstig beeinflussen. Medikamente helfen bedauerlicherweise auch nicht, wenn der Wert zu hoch sein sollte. Warum sollte sich also überhaupt jemand für die geheimnisvolle Unbekannte Lipoprotein(a) – abgekürzt Lp(a) – interessieren? Vielleicht, weil ein hoffnungsvolles Arzneimittel zur Senkung eines gefährlich erhöhten Lp(a)-Spiegels gerade krachend gescheitert ist, wie eine Studie im renommierten Fachblatt New England Journal of Medicine zeigt?