Auch wenn viele Arten der Krankheit mittlerweile gut behandelbar sind: Die Diagnose Krebs ist für Betroffene und Angehörige immer noch ein Schock. Das liegt vor allem daran, dass manche Krebsarten trotz Therapiemöglichkeiten und viel Forschung nach wie vor eine schlechte Prognose haben. Dazu gehören neben Bauchspeicheldrüsenkrebs, Leberkrebs und Lungenkrebs auch Blutkrebsarten wie die akute myeloische Leukämie (AML).