16. Oktober 2018, 15:20 Uhr Legalisierung von Cannabis Kiffende Mütter, bedröhnte Senioren

Erwachsene dürfen in Kanada von Mittwoch an bis zu 30 Gramm Cannabis bei sich haben und mit anderen teilen.

Von Mittwoch an ist Cannabis in Kanada legal. Die Sorge um gesteigerten Konsum ist ziemlich sicher unbegründet - die Risiken verbergen sich anderswo.

Von Berit Uhlmann

Kann der Vermieter das Kiffen verbieten? Darf ich nach dem Joint Auto fahren? Wo gibt es Gras zu kaufen? Das sind die einfacheren von all den Fragen, die viele Kanadier derzeit umtreiben. Die Antworten lauten: Wahrscheinlich ja, nein und im Hanf-Laden. Deutlich schwieriger abzuschätzen ist, wie das landesweite Experiment ausgehen wird, das am Mittwoch in Kanada beginnt. Das Land legalisiert als erster großer Industriestaat Cannabis - nicht nur für den medizinischen Gebrauch, sondern für jeden Erwachsenen ab 18 Jahren, der ...