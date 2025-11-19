Wer sich in seiner Küche Kartoffelbrei zubereitet, käme vermutlich nicht auf die Idee, die Kartoffeln zunächst in Flocken, die Milch und Sahne in staubiges Pulver zu verwandeln. Er würde sicher nicht Palmfett, Emulgatoren, Säuerungsmittel und Aromen dazugeben, und das Ganze später mit Wasser wieder zu einem Brei verrühren.