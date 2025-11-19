Zum Hauptinhalt springen

ErnährungKrank durch Chips und Tütensuppe?

Lesezeit: 4 Min.

Kartoffelchips gelten als hochverarbeitete Lebensmittel.
Kartoffelchips gelten als hochverarbeitete Lebensmittel. (Foto: GettyImages)

Ein Forscherteam bescheinigt ultraprozessierten Speisen weitreichende Gesundheitsgefahren und fordert, Verbraucher besser zu schützen. Doch ganz so eindeutig ist die Lage nicht.

Von Berit Uhlmann

Wer sich in seiner Küche Kartoffelbrei zubereitet, käme vermutlich nicht auf die Idee, die Kartoffeln zunächst in Flocken, die Milch und Sahne in staubiges Pulver zu verwandeln. Er würde sicher nicht Palmfett, Emulgatoren, Säuerungsmittel und Aromen dazugeben, und das ganze später mit Wasser wieder zu einem Brei verrühren.

