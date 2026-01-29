Wie alt werde ich wohl werden? Die Frage stellen sich Menschen natürlich immer mal wieder und blicken dann auf ihre Eltern und Großeltern: Wenn diese ein hohes Lebensalter erreicht haben, glaubt man sich auf ähnlich viele Jahre freuen zu können. Doch diese Hoffnung haben Studien immer wieder zunichtegemacht. Die Lebenserwartung sei nur zu 20 bis 25 Prozent erblich, lautete lange die Faustregel. Und vor etwa einem Jahr berechneten Wissenschaftler aus Oxford gar, der Einfluss der Gene auf die Lebenserwartung betrage nur mickrige zwei Prozent. Die Forschenden hatten die Daten von fast 500 000 Personen aus der britischen Biobank ausgewertet. Der Lebensstil sei entscheidend, betonten sie nach ihrer Analyse, nicht das elterliche Erbe.