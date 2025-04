München, Berlin, Bonn, Hannover, Wien: Am Sonntag gehen erneut Zehntausende bei einem Halbmarathon oder Marathon an den Start. Selten kommt es bei Teilnehmern zu Herzproblemen. Wie es dazu kommt – und wer betroffen sein kann.

Von Werner Bartens

Emil Zátopek, Olympiasieger von 1948 und 1952, hat die Bestimmung des Menschen früh erkannt: „Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft.“ Ihm selbst fiel Laufen leicht, jahrelang galt er als unbesiegbar über 10 000 Meter und stellte 18 Weltrekorde über diverse Langstrecken auf. Am Sonntag eifern Zehntausende Hobbyläufer und etliche Profis Zátopek nach. Zum Halbmarathon in Berlin werden fast 40 000 Teilnehmer über die 21,0975 Kilometer erwartet. In München findet auch ein Lauf über diese Entfernung statt. Und in Freiburg, Bonn, Hannover, Mailand, Wien und am Gardasee steht die volle Distanz von 42,195 Kilometern auf dem Plan.