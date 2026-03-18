Joyce Hübner läuft jeden Tag exakt 42,195 Kilometer. Ihr Ziel: 495 Marathons an 495 aufeinanderfolgenden Tagen. Damit will sie einen Weltrekord aufstellen, einfach ist das nicht. Aber aus der Zeit vor ihrem Rekordversuch kennt sie es noch gut, dieses euphorische Gefühl, wenn Schmerz in Leichtigkeit und Anstrengung in Glück übergeht: das „Runner’s High“. „Man läuft wie auf Wolken, alles geht superleicht, ich merke dann förmlich gar keine Anstrengung mehr“, erklärt die Extremsportlerin am Abend ihres 269. Marathons am Telefon. Sie habe noch nie Drogen genommen, aber so in etwa stelle sie es sich vor. Wie einen Rausch.