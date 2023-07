Neuerdings sind spezielle Brillengläser im Handel, die das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit hemmen sollen. In welchen Fällen Augenärzte die Behandlung empfehlen.

Von Christina Berndt

Eigentlich wollte die 13-jährige Theresa beim Optiker nur neue Kontaktlinsen fürs Hockeyspielen kaufen, ihr Vorrat ging langsam zur Neige. Nur zu Sicherheit ließ sie ihre Augen vorher noch nachmessen. Schon wieder eine halbe Dioptrie mehr! In den letzten Jahren hatte ihre Kurzsichtigkeit alle zwölf Monate um etwa diese Marge zugenommen. Wenn das noch ein paar Jahre so weitergehen würde, wäre sie bald so kurzsichtig wie ihr Vater. Typ Maulwurf.