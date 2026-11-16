Die gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland zahlen eine künstliche Befruchtung erst, wenn andere Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Doch eine neue Studie zeigt: Eine direkte In-vitro-Fertilisation würde in vielen Fällen schneller zum Wunschkind führen.

Wenn Paare erst einmal die lebensverändernde Entscheidung getroffen haben, ein Kind zu bekommen, wünschen sich viele, dass es dann auch schnell klappt mit der Schwangerschaft. Doch nicht jedem ist das gegönnt. Für manche wird beim Blick auf den Schwangerschaftstest aus hoffnungsvoller Vorfreude Monat für Monat Enttäuschung.