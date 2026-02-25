Zum Hauptinhalt springen

KindergesundheitWas macht der Krieg mit Kindern?

Lesezeit: 4 Min.

Ein palästinensisches Kind läuft inmitten der Ruinen eines zerstörten Gebäudes im Stadtteil Al-Katiba im Gazastreifen Ende 2025.
Ein palästinensisches Kind läuft inmitten der Ruinen eines zerstörten Gebäudes im Stadtteil Al-Katiba im Gazastreifen Ende 2025. (Foto: Abed Rahim Khatib/dpa)

Gewaltsame Konflikte hinterlassen Spuren: Forscher wollen verstehen, wie traumatische Ereignisse Körper und Gehirn verändern – und welche Therapien helfen können.

Von Anna Bolten

Kinder in Kriegsgebieten wie Gaza oder der Ukraine hören Schreie, sehen Bomben fallen und Menschen sterben. Manche Städte sind zerstört und Familien zerrissen, Kinder können monatelang nicht zur Schule gehen, leiden an Hunger oder Kälte. Ein Experte warnte zudem bereits 2022 vor einem erhöhten Risiko für Kinder in der Ukraine, verschleppt und sexuell misshandelt zu werden. Später sollte es genau so kommen.

