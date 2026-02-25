Kinder in Kriegsgebieten wie Gaza oder der Ukraine hören Schreie, sehen Bomben fallen und Menschen sterben. Manche Städte sind zerstört und Familien zerrissen, Kinder können monatelang nicht zur Schule gehen, leiden an Hunger oder Kälte. Ein Experte warnte zudem bereits 2022 vor einem erhöhten Risiko für Kinder in der Ukraine, verschleppt und sexuell misshandelt zu werden. Später sollte es genau so kommen.