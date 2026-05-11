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Infektionsschutz„Kreuzfahrten bringen eine einzigartige Kombination gesundheitlicher Risiken mit sich“

Lesezeit: 4 Min.

Auf der Diamond Princess infizierten sich 2020 fast 700 der 3711 Menschen an Bord mit Sars-CoV-2 – das Schiff wurde zum Symbol dafür, wie schnell sich ein Virus in einem geschlossenen System ausbreiten kann.
Auf der Diamond Princess infizierten sich 2020 fast 700 der 3711 Menschen an Bord mit Sars-CoV-2 – das Schiff wurde zum Symbol dafür, wie schnell sich ein Virus in einem geschlossenen System ausbreiten kann. Carl Court

Auch wenn die Mehrheit der Passagiere unbeschwerte Ferien erlebt: Kreuzfahrtschiffe bieten Krankheitserregern besonders günstige Bedingungen. Woran das liegt.

Von Berit Uhlmann

Während die Meldungen vom Hantavirus an Bord der Hondius große Teile der Weltöffentlichkeit in Bann zogen, dürfte es zumindest einen Ort gegeben haben, an dem die Menschen anderweitig beschäftigt waren. Mitten im Atlantik auf dem Kreuzfahrtriesen Caribbean Princess mussten 115 Menschen mit Brechdurchfällen klarkommen, weil an Bord ihres Schiffes das Norovirus grassierte.

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