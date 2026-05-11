Während die Meldungen vom Hantavirus an Bord der Hondius große Teile der Weltöffentlichkeit in Bann zogen, dürfte es zumindest einen Ort gegeben haben, an dem die Menschen anderweitig beschäftigt waren. Mitten im Atlantik auf dem Kreuzfahrtriesen Caribbean Princess mussten 115 Menschen mit Brechdurchfällen klarkommen, weil an Bord ihres Schiffes das Norovirus grassierte.