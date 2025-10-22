Es wirkt wie eine wundersame Heilung: Eine Frau aus Griechenland leidet an Hautkrebs, und in der Leber der 72‑Jährigen haben sich bereits Metastasen gebildet. Doch nachdem sie in der Pandemie zwei Impfungen mit dem mRNA‑Impfstoff von Biontech erhält, schrumpfen die Krebsherde auf ihrer Haut auf etwa die Hälfte zusammen. Nach der dritten Impfung werden sie noch kleiner. Offenbar führt die Impfung dazu, dass das Immunsystem der Frau, angeregt durch die Impfung, den Krebs angreift. So nehmen es jedenfalls ihre Ärzte an, die darüber 2022 in der Fachzeitschrift Vaccines berichten.