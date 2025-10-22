Zum Hauptinhalt springen

MedizinCorona-Impfung verlängert Leben von Krebspatienten

Lesezeit: 5 Min.

(Foto: SZ-Grafik)

Die millionenfach verabreichten mRNA-Vakzine könnten Immuntherapien gegen Krebs deutlich wirksamer machen. Ist das der Beginn einer neuen Ära in der Onkologie?

Von Christina Berndt

Es wirkt wie eine wundersame Heilung: Eine Frau aus Griechenland leidet an Hautkrebs, und in der Leber der 72‑Jährigen haben sich bereits Metastasen gebildet. Doch nachdem sie in der Pandemie zwei Impfungen mit dem mRNA‑Impfstoff von Biontech erhält, schrumpfen die Krebsherde auf ihrer Haut auf etwa die Hälfte zusammen. Nach der dritten Impfung werden sie noch kleiner. Offenbar führt die Impfung dazu, dass das Immunsystem der Frau, angeregt durch die Impfung, den Krebs angreift. So nehmen es jedenfalls ihre Ärzte an, die darüber 2022 in der Fachzeitschrift Vaccines berichten.

Zur SZ-Startseite

Medizin
:Kein leichter Schnupfen: Corona ist jetzt so gefährlich wie die Grippe

Der Herbst ist da – und mit ihm Corona. Wie gefährlich ist das Virus derzeit? Und sollte man sich wirklich noch mal impfen lassen? Fragen an den Immunologen Carsten Watzl.

SZ PlusInterview: Christina Berndt

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite