Interview von Christina Berndt

Beata Halassy war 49 Jahre alt, als sie herausfand, dass sich zum dritten Mal ein Tumor in ihrer Brust entwickelt hatte. Die linke Brust war ihr da schon entfernt worden, auch eine Chemotherapie hatte die Molekularbiologin von der Universität Zagreb bereits hinter sich. Diesmal wollte sie einen anderen Weg gehen: Halassy züchtete in ihrem Labor Viren und ließ sich diese von einer Laborkollegin spritzen. Das ist jetzt vier Jahre her, der Krebs ist verschwunden, wie Halassy und ihr Team in der Fachzeitschrift Vaccines berichten.