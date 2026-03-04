Lebensmittel können furchtbar ungesund sein. Insofern ist es keine Überraschung, dass gerade Menschen, die gegen eine schwere Krankheit zu kämpfen haben, sehr genau überlegen, was sie zu sich nehmen. Dies gilt insbesondere für Krebspatienten. Allzu oft werden sie dadurch jedoch Opfer von Heilsversprechen unseriöser Ernährungsberater oder lassen sich dazu hinreißen, Diät zu halten oder gar zu fasten, weil ihnen Bekannte das empfehlen. „Dabei kann das ihrer Gesundheit sehr schaden“, sagt Jutta Hübner.
Immer wieder wird Betroffenen Fasten oder eine restriktive Diät empfohlen. Doch das kann ihnen schaden, betont eine neue Leitlinie. Allerdings: Wer Krebs vorbeugen will, sollte auf bestimmte Lebensmittel verzichten.
Von Christina Berndt
