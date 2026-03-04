Zum Hauptinhalt springen

ErnährungWarum Krebskranke keine Diät halten sollten

Lesezeit: 4 Min.

„Jeder dritte Krebspatient stirbt nicht an Krebs, sondern an Mangelernährung“, sagt die Onkologin Jutta Hübner.
„Jeder dritte Krebspatient stirbt nicht an Krebs, sondern an Mangelernährung“, sagt die Onkologin Jutta Hübner. imago images / imagebroker

Immer wieder wird Betroffenen Fasten oder eine restriktive Diät empfohlen. Doch das kann ihnen schaden, betont eine neue Leitlinie. Allerdings: Wer Krebs vorbeugen will, sollte auf bestimmte Lebensmittel verzichten.

Von Christina Berndt

Lebensmittel können furchtbar ungesund sein. Insofern ist es keine Überraschung, dass gerade Menschen, die gegen eine schwere Krankheit zu kämpfen haben, sehr genau überlegen, was sie zu sich nehmen. Dies gilt insbesondere für Krebspatienten. Allzu oft werden sie dadurch jedoch Opfer von Heilsversprechen unseriöser Ernährungsberater oder lassen sich dazu hinreißen, Diät zu halten oder gar zu fasten, weil ihnen Bekannte das empfehlen. „Dabei kann das ihrer Gesundheit sehr schaden“, sagt Jutta Hübner.

