Die flache Plastikdose sieht aus wie ein Tiegel, sie könnte auch eine Pflegecreme enthalten, obwohl sie dafür vielleicht ein bisschen zu bunt ist. Tatsächlich findet sich jedoch keine Lotion oder Salbe darin, sondern ein weißes Pulver, noch feinkörniger als Puderzucker und völlig geruchsfrei – Kreatin. Gibt man einen Messlöffel voll davon in ein Glas Wasser, wird es leicht milchig-trüb; der Geschmack verändert sich dadurch aber nicht. Schließlich steht ja auch „neutraler Geschmack“ auf dem Etikett, zudem „aus deutschem Markenrohstoff“. Eigentlich hatte man bisher den Beteuerungen der Politiker geglaubt, wonach Deutschland über wenig Rohstoffe verfüge, aber Kreatin gibt es offenbar mehr als genug.