Die Bundesregierung will die telefonische Krankschreibung abschaffen und verfügen, dass Arbeitnehmer schon vom ersten Fehltag an ein ärztliches Attest vorlegen müssen. Welche Auswirkungen das auf die Fehlzeiten haben könnte.

Ob sich bald weniger Deutsche krankmelden, wird sich erst zeigen. Fest steht aber schon jetzt: Für Beschäftigte könnte die Krankmeldung künftig deutlich aufwendiger werden. Denn nach den Plänen der Koalition soll nicht nur die telefonische Krankschreibung abgeschafft werden, auch sollen Arbeitnehmer eine Bescheinigung über Arbeitsunfähigkeit (AU) künftig vom ersten Krankheitstag an vorlegen müssen. Bislang war das erst vom vierten Tag an notwendig.