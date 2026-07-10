Jedenfalls eher nicht so, wie es die Bundesregierung versuchen will: mit mehr Druck und Kontrolle. Wie es besser ginge.

Es war nicht nur der implizite Vorwurf von den faulen Deutschen, der den Widerstand gegen die Krankschreibungs-Pläne der Regierung Merz so groß gemacht hat. Sondern wohl auch die Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung den Krankenstand senken will: Neben der Abschaffung der telefonischen Krankmeldung steht auch ein verpflichtendes Attest schon ab dem ersten Fehltag auf dem Plan.