Jedenfalls eher nicht so, wie es die Bundesregierung versuchen will: mit mehr Druck und Kontrolle. Wie es besser ginge.

Es war nicht nur der implizite Vorwurf von den faulen Deutschen, der den Widerstand gegen die Krankschreibungspläne der Regierung Merz so groß gemacht hat. Sondern wohl auch die Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung den Krankenstand senken will: Neben der Abschaffung der telefonischen Krankmeldung steht auch ein verpflichtendes Attest schon vom ersten Fehltag an auf dem Plan.