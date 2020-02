Zwölfter Coronavirus-Fall in Deutschland

München (dpa) - In Deutschland haben sich inzwischen zwölf Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Bei dem neuen Betroffenen handelt es sich um einen weiteren Mitarbeiter des Automobilzulieferers Webasto. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium mit. Kurz zuvor war die Infizierung eines zweiten Kindes in Bayern bekanntgegeben worden. Damit ist der Erreger bei acht Mitarbeitern von Webasto nachgewiesen worden. Dazu kommen die beiden Kinder eines Mitarbeiters. Außerdem war das Virus bei zwei Passagieren festgestellt worden, die am Wochenende mit einem Bundeswehrflugzeug aus Wuhan zurückgeholt wurden.