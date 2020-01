Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Flughafen Frankfurt hat wegen der in China kursierenden neuen Lungenkrankheit Vorbereitungen für mögliche Maßnahmen getroffen. "Der Plan liegt in der Schublade", sagte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft Fraport am Dienstag. "Wir bekommen Empfehlungen vom Gesundheitsamt." Wenn die Behörde in Frankfurt Empfehlungen ausspreche, würden diese umgesetzt. Derzeit gebe es aber noch keine Maßnahmen.

Direktflüge aus der Stadt Wuhan, wo das Virus erstmals im Dezember ausgebrochen sei, gebe es keine. Wie viele Flüge es aktuell aus China in Frankfurt insgesamt gebe, sei noch nicht bekannt, sagte die Sprecherin. 2019 habe es rund 6900 Verbindungen nach und von China gegeben.

Italien führte nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Rom Kontrollen am Flughafen in Rom ein, um mögliche Verdachtsfälle an Bord von Flugzeugen aus der Stadt Wuhan zu überprüfen.

In China gibt es inzwischen 291 bestätigte Fälle seit Beginn des Ausbruchs. Insgesamt seien nun sechs Todesfälle bestätigt, teilte die Gesundheitsbehörde der Metropole Wuhan am Dienstag mit.