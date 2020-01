Davos (dpa) - Die US-Regierung ist auf die neue Lungenkrankheit aus China nach Worten von Präsident Donald Trump gut vorbereitet. Die Regierung habe das "komplett unter Kontrolle", sagte Trump in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNBC. In den USA gebe es bislang erst eine bekannte Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus und diese Person sei aus China eingereist, sagte Trump am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos weiter. "Es wird alles in Ordnung sein".