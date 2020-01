Siegen (dpa/lnw) - Bei zwei Patienten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein hat sich der Verdacht auf eine Ansteckung mit dem Corona-Virus nicht bestätigt. Die beiden Männer seien nicht infiziert, teilte der Kreis am Freitagmorgen mit. Das habe die Auswertung der Proben an der Charité in Berlin ergeben. Damit können die Männer nun die Isolierstation des Kreisklinikums verlassen und nach Hause zurückkehren. Beide Patienten waren kürzlich in China gewesen und hatten danach über Beschwerden der Atemwege geklagt.