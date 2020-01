Schwerin (dpa/mv) - Die Krankenkasse Barmer hat angesichts des ersten bestätigten Corona-Falls in Deutschland eine Hotline zum Corona-Virus eingerichtet. Die kostenlose Hotline stehe nicht nur Barmer-Versicherten, sondern allen unter 0800 84 84 111 zur Verfügung, teilte eine Sprecherin der Krankenkasse am Dienstag in Schwerin mit. Medizinexperten würden rund um die Uhr Informationen darüber geben, wer besonders gefährdet sei, wie man sich schützen und einen Verdachtsfall erkennen könne.

Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach zufolge rufen Infektionen mit gewöhnlichen Corona-Viren zumeist Symptome wie Husten oder Schnupfen hervor. "Bestimmte Corona-Viren, wie das zuerst in China aufgetretene, können aber auch schwere Infektionen und Lungenentzündungen verursachen", sagte Kutzbach. Menschen mit schwerer Grunderkrankung seien besonders gefährdet.

Nach Ansicht der Barmer ist Panik nicht angebracht. Auch wenn es derzeit noch keinen Impfstoff gebe, ließen sich Betroffene je nach Schwere der Erkrankung sehr wirksam behandeln.