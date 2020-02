München (dpa/lby) - Der deutsche Corona-Patient auf der spanischen Insel La Gomera stammt aus Bayern. Er habe Kontakt mit einem Mitarbeiter der Firma Webasto gehabt, teilte das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Donnerstag mit. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet. Der positiv getestete Mann ist 26 Jahre alt und wohnt im Landkreis Landsberg am Lech. Er sei derzeit auf Gomera isoliert, hieß es. In Bayern selbst werden derzeit zehn Corona-Patienten behandelt. Sie alle standen in Kontakt mit dem Autozulieferer Webasto in Stockdorf im Landkreis Starnberg. Es handelt sich um acht Mitarbeiter sowie zwei Kinder eines der Erkrankten.

Zudem ist eine Frau aus Bayern infiziert, die am 1. Februar aus der besonders von dem Virus betroffenen Region Wuhan in China nach Frankfurt ausgeflogen wurde. Sie wurde zusammen mit einem weiteren Rückkehrer positiv auf das Virus getestet. Die 45-Jährige stammt aus dem Landkreis Freising, wie das dortige Landratsamt mitteilte. Die Patientin befinde sich seit dem Nachweis der Infektion in Quarantäne auf der Infektionsstation des Universitätsklinikums Frankfurt am Main. Sie sei in einem klinisch guten Zustand.