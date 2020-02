München (dpa) - Die bisher acht in Bayern mit dem Coronavirus infizierten Menschen befinden sich nach Auskunft des bayerischen Gesundheitsministeriums in guter Verfassung. Dies gelte auch für den achten Fall, der erst am Samstagabend bekannt geworden war. Es handelt sich nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) um einen 33-jährigen Mann aus München. Er ist ebenfalls Mitarbeiter der Firma Webasto aus dem Landkreis Starnberg.

Erstmals wurden am Sonntag auch Coronavirus-Fälle außerhalb Bayerns bekannt: Zwei der mit einem Bundeswehrflugzeug zurückgekehrten Passagiere aus China haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Fälle in Deutschland ist damit auf zehn gestiegen.

In Bayern ist nun bei sieben Mitarbeitern der Firma Webasto das Coronavirus nachgewiesen worden. Zudem war ein Kind eines der Erkrankten ebenfalls positiv auf die neuartige Lungenkrankheit getestet worden. Bei der Firma hatte es in den vergangenen Tagen umfangreiche Tests gegeben, nachdem sich dort ein Mitarbeiter bei einer chinesischen Kollegin angesteckt hatte, die inzwischen wieder in ihrer Heimat ist.

Der am Samstagabend bekannt gewordene achte Corona-Patient in Bayern befindet sich wie fünf weitere Fälle in der München Klinik Schwabing. Ein ebenfalls infizierter Mitarbeiter von Webasto aus dem Landkreis Traunstein ist mit seinem infizierten Kind im Krankenhaus in Trostberg.