Berlin (dpa) - Die Luftwaffe will noch heute zu einem Rückholungsflug in die schwer vom Coronavirus betroffene chinesische Provinz Hubei starten. Nach dpa-Informationen soll das Flugzeug um kurz nach 10 Uhr am Vormittag von Köln-Wahn aus abheben. Das Flugzeug der Bundeswehr soll morgen mit den Rückkehrern an Bord nach Deutschland zurückfliegen, ganz sicher ist das aber noch nicht. Die Teilnahme an dem Flug ist freiwillig. Mitfliegen könne nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nur, wer symptomfrei sei. Nach bisherigen Schätzungen geht es um rund 90 Bundesbürger.