Leipzig (dpa/sn) - Das Leipziger Klinikum St. Georg ist jetzt in der Lage, mittels eines Tests das neuartige Coronavirus nachzuweisen. Wie das Krankenhaus am Dienstag mitteilte, erfolgen die Prüfungen anhand von Rachenabstrichen. Angewandt werde eine Methode, die den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO entspricht. Verdachtsfälle können in der Region zudem auch in der Uniklinik Leipzig untersucht werden.