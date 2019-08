Greifswald (dpa/mv) - Der Amtstierarzt des Landkreises Vorpommern-Greifswald hat zur Wachsamkeit vor der Afrikanischen Schweinepest gemahnt. Die Seuche mache keine Sommerpause, deshalb sei Vorsorge weiter enorm wichtig, teilte er am Mittwoch mit. "Dabei dürfen sich Urlauber, Lkw-Fahrer wie Schweinehalter gleichermaßen angesprochen fühlen", hieß es. Küchenabfälle, Reiseproviant oder Reste von Burgern gehörten weder in den Schweinetrog noch dürften sie an Straßen aus dem Fenster geworfen werden.