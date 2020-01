Kiel (dpa/lno) - Die Behörden in Schleswig-Holstein lassen bei einigen Menschen mit Grippesymptomen klären, ob ein Coronavirus in Frage kommen kann. Bislang gebe es im Norden keine bestätigten Coronavirus-Fälle, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Es gebe im Norden "Meldungen über Personen, die sich kürzlich in China aufgehalten hatten und grippale Symptome entwickeln".

"Das Gesundheitsministerium nimmt die Entwicklung sehr ernst und steht in engem Kontakt mit dem Robert Koch-Institut und den anderen Ländern", sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Das Ministerium wies darauf hin, dass es derzeit wegen einer "Influenzawelle" und anderer kursierender Viren, die Atemwegserkrankungen hervorrufen, insgesamt eine große Zahl grippaler Infekte in Schleswig-Holstein gebe.

In den Kliniken des nördlichsten Bundeslandes gibt es laut Ministerium verschiedene Isoliermöglichkeiten. Ärzte sollen bei möglichen Verdachtsfällen das jeweilige Gesundheitsamt einbinden. "Wir sind gut vorbereitet für einen solchen Patienten", sagte die Sektionsleiterin für operative Intensivmedizin, Prof. Dr. Maria Deja, der Deutschen Presse-Agentur. Allein am Lübecker Standort des Uniklinikums gebe es auf den Intensivstationen 28 Einzelbetten, sie verfügten auch über abgeschottete Klimaanlagen.

"Wenn wir einen Verdachtsfall bekommen, werden wir den Patienten isolieren", sagte Deja. In der Klinik stünden für die Behandlung von Patienten auch Kunstlungen zur Verfügung. Das Virus kann eine Lungenkrankheit auslösen, an der im Hauptverbreitungsland China bereits mehr als 100 Menschen gestorben sind - die meisten davon waren ältere Patienten mit schweren Vorerkrankungen.

In Bayern war zuvor der erste mit dem Coronavirus infizierte Patient in Deutschland bestätigt worden. Der 33 Jahre alte Mann habe am 21. Januar an einer Schulung seiner Firma Webasto in Stockdorf (Landkreis Starnberg) teilgenommen und sich dabei bei einer Kollegin aus China angesteckt, hieß es vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Die Frau hatte sich demnach bei ihren aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan in Zentralchina stammenden Eltern infiziert. Symptome entwickelte sie aber erst beim Rückflug nach China am 23. Januar.

In Europa waren zuvor drei Infektionen mit dem neuartigen Virus nachgewiesen worden. Alle betrafen Menschen in Frankreich, die zuvor in China gewesen waren. Das Virus mit dem vorläufigen Namen 2019-nCoV kann neben Fieber und Husten schwere Atemwegsprobleme verursachen.