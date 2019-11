Hamburg (dpa/lno) - In einer Kita in Hamburg-Bergedorf und an einem Gymnasium in Blankenese sind mehrere Kinder an Ehec erkrankt. Das bestätigte die Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz am Freitag und gab zugleich Entwarnung. Es gebe in der Bergedorfer Kita "keinen Hintergrund einer Lebensmittelkontamination", sagte Behördensprecher Dennis Krämer der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Lebensmittelkontrolleure untersuchten den Fall in Blankenese.

Die Betroffenen, den Angaben zufolge drei Kita-Kinder und der Fünftklässler des Gymnasiums sowie dessen Geschwister, gingen derzeit nicht zur Kita oder Schule. Bei den Fällen an der Kita wiesen die Erkrankungen einen "milden Verlauf" auf. Bei dem Fall in Blankenese handle es sich um einen "mittelschweren Einzelfall", aber nicht um die lebensbedrohliche Form Hus. In beiden Einrichtungen seien zahlreiche Hygienemaßnahmen ergriffen worden. Zunächst hatte das "Hamburger Abendblatt" über die Ehec-Erkrankungen berichtet.

Ehec ist ein Bakterium, das eine Durchfallkrankheit verursacht und meldepflichtig ist. Die Erkrankung kann verschiedene Formen aufweisen, von denen einige harmlos, andere lebensgefährlich sind. Im Jahr 2011 waren bei einer Ehec-Epidemie in Norddeutschland 53 Menschen ums Leben gekommen.