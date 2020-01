Gauting (dpa/lby) - Nach der Coronavirus-Erkrankung eines Mitarbeiters beim Autozulieferer Webasto herrscht am Standort in Gauting-Stockdorf bei München normaler Betrieb. Mitarbeiter wollten sich am Dienstag nicht zu dem Fall äußern. "Kein Kommentar", hieß es am Morgen bei den meisten. Eine Mitarbeiterin sagte, es herrsche ganz normaler Betrieb.