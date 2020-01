Erfurt (dpa/th) - In Thüringen gibt es zwei erste Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus. Zwei Personen, die von einer Reise aus China zurückgekehrt sind, wurden mit Symptomen einer Atemwegserkrankung vorsichtshalber in ein Krankenhaus in Erfurt gebracht, wie das Thüringer Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. Sie wurden dort isoliert. Eine molekularbiologische Untersuchung in der Berliner Charité sei veranlasst worden, sagte eine Sprecherin des Erfurter Helios-Klinikums. Mit den Ergebnissen sei frühestens im Laufe des Nachmittags zu rechnen.

Eine Sprecherin des Klinikums sagte, die Patienten zeigten nur leichte Infektionssymptome. Einer der Betroffenen habe sich in den vergangenen 14 Tagen in Shanghai aufgehalten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Nach Einschätzung von Experten verläuft die Lungenkrankheit offenbar in den meisten Fällen mild, zum Teil sogar ohne jegliche Symptome wie trockenem Husten, Fieber und Atemnot.