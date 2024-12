Von Felix Hütten

Generalarzt Johannes Backus ist in diesen Tagen ein gefragter Mann. Es braucht zahlreiche Telefonate und E-Mails an kryptisch klingende Adressen, bis man mit dem Kommandeur Gesundheitseinrichtungen und stellvertretenden Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr sprechen kann. Er ist im Auto nach Ulm unterwegs, sein Fahrer ruft ihm zu: „Noch 15 Minuten bis zum Bundeswehrkrankenhaus.“ Also los: Herr Backus, wie ist es bestellt um die Kliniken hierzulande, sollte die Nato, und damit auch Deutschland, an einem Krieg gegen Russland beteiligt werden?