Magdeburg (dpa/sa) - Verdi beginnt am kommenden Freitag mit der Urabstimmung über unbefristete Streiks an den Ameos-Kliniken. Der Bundesvorstand der Gewerkschaft habe der Abstimmung am Montagabend zugestimmt, sagte der Landesbezirksfachbereichsleiter für das Gesundheitswesen, Bernd Becker, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Urabstimmung soll demnach eine Woche später, am 24. Januar, abgeschlossen sein.

Der Streit an den Ameos-Kliniken ist seit Wochen festgefahren. Verdi fordert für die Beschäftigten Tarifverträge, Ameos hält das für eine Bedrohung der Kliniken und schließt Verhandlungen mit der Gewerkschaft aus. Bereits im November hatte es Warnstreiks gegeben. Verdi wirft Ameos vor, im Zuge der Warnstreiks mehreren Mitarbeitern gekündigt zu haben. Der Konzern hatte diesen Zusammenhang bestritten und die Kündigungen mit Erlösausfällen begründet.